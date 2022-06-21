Полпред Президента Игорь Комаров посетил стройплощадку саратовского онкоцентра

Игорь Комаров и Роман Бусаргин

Полпред Президента в ПФО Игорь Комаров и Роман Бусаргин посетили стройплощадку саратовского онкоцентра.

На всех шести блоках будущего медцентра идут фасадные и отделочные работы, а также монтаж внутренних сетей. На стройке задействовано 320 человек, скоро прибудет бригада отделочников.

- Этот важный объект. На нем появятся 729 рабочих мест. Нужно создать отдельную программу по кадрам, - отметил Игорь Комаров.

Ожидается, что оборудование поступит в онкоцентр до конца года и со второй половины 2023 года он начнет работать.

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