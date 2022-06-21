Фото: СУ СКР

Жителю Вольска дали 13 колонии за попытку застрелить двух мужчин. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Судом и следствием установлено, что поздно вечером 17 декабря 2021 года рядом с домом № 112 по улице Ленина в городе Вольск у 27-летнего местного жителя возник конфликт с двумя мужчинами.

В ходе конфликта, вооружившись незаконно купленным охотничьим ружьем молодой человек выстрелил дробью в грудь 33-летнего вольчанина. За него вступился 29-летний мужчина, попытавшись отвести ствол оружия вниз. После чего агрессивно настроение мужчина с ружьем собирался выстрелить во второго оппонента, но раненый мужчина подоспел на помощь и направил ствол ружья вниз.

После конфликта раненый мужчина был госпитализирован и благодаря помощи врачей остался жив.

Стрелку назначили наказание в виде 13 лет в колонии строго режима.

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