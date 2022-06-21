На Андреевских прудах выпустили пустельгу по имени Ягода

Ягода

Пустельгу по имени Ягода выпустили на Андреевских прудах в Саратове. Об этом рассказали в репортаже ГТРК «Саратов».

Андреевские пруды расположены в районе 9-й Дачной. Сокола нашли прошлым летом в Заводском районе в офисном здании. Он был очень боле и едва дышал. Потребовался почти год в реабилитационном центре «Мудрый Рух».

Специалисты уверены, что у сокола есть все шансы на выживание. Выпустил Ягоду заместитель министра природных ресурсов и экологии Саратовской области Евгений Карасев.

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