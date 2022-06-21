Сергей Авезниязов: украинское правительство защищает не народ, а свои деньги

Антифейк-сервис «Лапша»

Председатель саратовского реготделения «Боевого братства» Сергей Авезниязов рассказал о том, как жители Донбасса сейчас относятся к украинской пропаганде. Об этом он знает не понаслышке, потому что неоднократно выезжал в зону БД с гуманитарной миссией.

- Не зря говорят: верьте только делам. Граждане ЛНР и ДНР видят отношение России к себе и видят поведение украинского государства. Украинское правительство защищает сейчас не народ, а лишь экономические интересы, — рассказал Авезниязов.

Чтобы обезопасить россиян от ложной информации, запустили антифейк-сервис «Лапша» (lapsha.media). Платформу представили на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

На сервисе будет встроена функция проверки информации, чат-бот, медиамониторинг, планируется вести свою базу фейков и публиковать образовательный контент по цифровой грамотности.

- Я очень много встречал журналистов различных каналов, которые реально освещают ту ситуацию, что происходит на Украине и работу, которую проводит российское государство по оказанию гуманитарной помощи, - поделился Сергей Авезниязов.

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