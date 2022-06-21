На радио КП-Саратов обсудят спецоперацию, патриотизм и предсказания Жириновского

Дмитрий Пьяных

Завтра, 22 июня, в эфире радио «Комсомольская правда-Саратов» выйдет передача «Темы дня» с членами регионального отделения Либерально-демократической партии России. Экс-депутат Госдумы, куратор областной ЛДПР Дмитрий Пьяных и депутат балаковского совета депутатов Максим Рамих поделятся своими взглядами на спецоперацию в Украине и расскажут о предсказаниях покойного лидера партии Владимира Жириновского.

Темой дня станет День памяти и скорби. В том числе политики дадут определение патриотизму и расскажут о работе саратовского регионального отделения ЛДПР.

Программа пройдёт в прямом эфире после 12-часового выпуска новостей на волне 90.6 FM. Также послушать её можно будет и в интернете на сайте

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