СУ СКР

Саратовца обвиняют в изнасиловании пенсионерки. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

По данным ведомства, 19 июня в городе Саратове произошло преступление.

62-летняя женщина находилась у себя в комнате в общежитии на Огородной. У женщины гостил ее 44-летний сосед. Мужчина, угрожая хозяйке, изнасиловал ее. Потерпевшая схватилась за нож смогла выпроводить насильника из жилища.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия. Вину гражданин не признает.

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