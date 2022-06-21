Альбек Кульманов

В ходе СВО на Украине погиб 24-летний парень из Озинок. Об этом сообщила районная администрация.

На территории Украины погиб Альбек Кульманов. Он родился 15 февраля 1998 года в поселке Озинки. В 2013 году закончил 9 классов Пигаревской средней школы. 15 ноября 2016 года отправился служить в армию, а затем заключил контракт и стал заместителем командира взвода-командира инженерно-саперного отделения.

Альбек Кульманов имел звание сержанта, семью завести не успел.

Администрация Озинского муниципального района выражает глубокие и искренние соболезнования матери погибшего воина Розе Джафяровне, а также его родным и близким.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.