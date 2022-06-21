В Саратовской области возобновлены кредитные каникулы для 14 направлений деятельности

Саратовская областная дума

Депутаты Саратовской облдумы приняли меры поддержки МСП единогласно. Об этом стало известно в ходе заседания комитета.

Сегодня, 21 июня, в Саратовской областной думе прошло заседание комитета по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых технологий.

На повестке дня стоял вопрос о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в эпоху санкционных ограничений. Первый замминистра экономического развития Саратовской области Дмитрий Муравьев попросил предпринимателей рассказать о ситуации с торговыми сетями.

Александр Марченко, директор «Бизнес-инкубатора Саратовской области», рассказал что еще год-два назад, во время коронавирусного кризиса им приходилось бегать за торговыми сетями в надежде на то, что кто-то возьмется реализовывать их товар, то теперь ситуация полярно изменилась.

Упомянул Марченко и о работе бизнес-форума, который включает в себя 4 мероприятия, в которых приняли участие 895 человек на четырех площадках— Маркс, Петровск, две в Саратове - «Стартап-тур» совместно со Сколково и «Индустрия красоты».

— В эту субботу, 25 июня – пройдет форум «Адаптация», посвященный маркетингу и маркетплейсам, уже более 400 человек зарегистрировано. Это молодые люди по большей части, 18-20 лет. Девушка-победитель прошлогодней викторины уехала в ВШЭ и в этом году уже приезжает как спикер, — рассказал Марченко.

—Бизнес — это анализ, а не госзаказ. Я как бизнесмен должен подготовить анализ рынка, чтобы вам эту продукцию дать, - завершил свое выступление Марченко.

Затем депутаты коснулись вопроса самозанятых, которых на данный момент в Саратовской области 51 тысяча. Обсудили депутаты и необходимость снижения процентов по микрокредитам и возможность продления срока кредитования с Сергеем Гайдашем, исполнительным директором фонда микрокредитования субъектов МСП. Возобновлены кредитные каникулы для 14 сфер деятельности.

Актуализированы и запущены программы льготного кредитования - «Инвестиционная», «Оборотная» и «Программа 1764».

Программные меры были приняты депутатами.

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