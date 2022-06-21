Завтра, 22 июня, в Балашове почтут память погибшего во время Великой Отечественной солдата, о чем информирует районная администрация.
В 12.00 часов на городском кладбище состоится церемония захоронения останков Ивана Саврасова, уроженца города Балашова, погибшего во время Великой Отечественной войны.
В церемонии захоронения примут участие родственники погибшего, жители, представители ветеранских, военно-патриотических объединений, органов местного самоуправления района.
Останки павшего героя нашли в ходе поисковых работ отрядом «Память Метростроя» из Москвы в окрестностях урочища Бурдово Сычевского района Смоленской области. Личность погибшего установлена по солдатскому медальону.
Приглашаем балашовцев принять участие в церемонии и отдать дань уважения всем погибшим бойцам.
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