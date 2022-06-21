Врачи и тяжелобольной пациент

В Саратове от коронавируса скончался 28-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.

Вчера, 20 июня, в Саратовской области коронавирусная инфекция унесла жизнь одного человека.

Скончался 28-летний молодой человек от сопутствующих заболеваний, вызванных осложнениями от коронавируса.

Всего с начала пандемии число жертв COVID-19 в Саратовской области выросло до 5 988.

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