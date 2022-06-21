Почти весь июль жители города проведут без горячей воды

Опубликован график отключения горячей воды в Вольске на это лето. Информация обнародована администрацией города Вольска.

В летний период происходит плановое отключение подачи горячей воды для проведений ремонтно-профилактических работ оборудования котельных.

График остановки работы котельных с адресами и периодами отключения.

Июнь

1) Котельная №28 (Ярославский п-д,8к) - 13.06-26.06;

2) Котельная №36 (ул. М.Жукова, 25) - 13.06-26.06;

Июль

1) Котельная №10 (ул. Калинина,78к) - 27.06-10.07;

2) Котельная №13 (ул. Таллалихина,1к) - 27.06-10.07;

3) Котельная №21 (ул. Маяковского,19к) - 11.07-24.07;

4) Котельная №34 (ул. Хальзова, 21К) - 11.07-24.07;

Август

1) Котельная №17 (ул. Ленина,61к) - 25.07-7.08;

2) Котельная №27 (ул. Коммунарная,15К) - 8.08-21.08;

3) Котельная №30 (ул. Тургенева,16к) - 25.07-7.08.

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