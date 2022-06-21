Сегодня, 21 июня, в Октябрьском районе Саратова сотни людей остались без воды до полуночи, об этом сообщает ООО «КВС».

По заявке потребителя организованы работы на собственных коммуникациях по адресу Чапаева,8/12. Прекращена подача холодной воды для абонентов по адресам Чапаева (четная сторона от Мичурина до Ильинской площади), Белоглинская, Бахметьевская, Рабочая (от Чапаева до Вольской).

По заявке абонента в Октябрьском районе также отключили воду для работ на собственных коммуникациях по адресу 2-я Садовая,112. Прекращено холодное водоснабжение потребителей по адресам ул.2-я Садовая, 112, 112а.

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