Салон маршрутки

В Саратове маршрутка 41 временно поменяет схему движения. Об этом сообщает МКУ «Транспортное управление» в своем телеграм-канале.

С сегодняшнего дня, 21 июня, участок улицы Рахова перекрыт для проведения дорожных работ. В связи с этим, маршрутные такси №41 изменят схему движения. От Мирного переулка транспорт будет совершать объезд по ул. Рахова - Большой Казачьей - ул. Астраханской и далее по маршруту.

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