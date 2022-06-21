Сегодня, 21 июня, в двух районах Саратова холодную воду отключили до полуночи, о чем информирует ООО «КВС».

В Ленинском районе начались работы на водопроводных коммуникациях по адресу Мелиораторов,9. На их время прекращено холодное водоснабжение потребителей в поселке Дачный.

В Заводском районе идут работы по адресу Орджоникидзе, 12а. Из-за них прекращена подача холодной воды в дома №№12а и 12в по улице Орджоникидзе. Воду обещают дать после полуночи.

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