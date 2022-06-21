Полпред президента в ПФО Игорь Комаров сегодня работает в Саратовской области

Игорь Комаров

Сегодня, 21 июня, полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров работает в Саратовской области, об этом сообщает региональное правительство.

В рамках рабочей поездки он ознакомится с саратовским импортозамещающим производством, осмотрит строительство нового онкоцентра и пообщается с победителями окружного Фестиваля «Театральное Приволжье».

Комаров также проведет рабочую встречу с Романом Бусаргиным, а также совещание по вопросам подготовки в регионе к Единому дню голосования.

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