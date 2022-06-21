Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 июня 2022 6:34

Полпред президента в ПФО Игорь Комаров сегодня работает в Саратовской области

Наталия Калинина
Игорь Комаров

Игорь Комаров

Сегодня, 21 июня, полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров работает в Саратовской области, об этом сообщает региональное правительство.

В рамках рабочей поездки он ознакомится с саратовским импортозамещающим производством, осмотрит строительство нового онкоцентра и пообщается с победителями окружного Фестиваля «Театральное Приволжье».

Комаров также проведет рабочую встречу с Романом Бусаргиным, а также совещание по вопросам подготовки в регионе к Единому дню голосования.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.