Фото: ГУ МЧС

Из-за пожара в Кировском районе трехмесячной девочке потребовалась госпитализация. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Напомним, вчера, 20 июня, в Кировском районе Саратова случился пожар. На пульт дежурного экстренных служб сигнал о пожаре в девятиэтажке на улице Панченко поступил в 17:49. Известно, что горел интернет кабель на участке с 4 по 9 этажи, что и вызвало задымление подъезда.

Десять жильцов пришлось эвакуировать, среди пострадавших - трехмесячная девочка, которой потребовалась госпитализация.

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