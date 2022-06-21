Фото: архив КП

В Саратовской области за сутки 65 человек заболели коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона.

По данным на сегодня, 21 июня в Саратовской области зарегистрировано 65 новых случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки.

Всего с начала эпидемии в области заболело 254 339 человек. Выздоровело с начала 247 537 человек, из них 79 - за последние сутки. 218 человек лечатся в стационаре, еще 643 амбулаторно.

За прошедшие сутки у новых пациентов не была выявлена пневмония.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.