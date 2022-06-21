Почта России прокомментировала хищение в отделении в Озинском районе

Пропали 318 тысяч рублей

Почта России прокомментировала сообщение о том, что сотрудница почтового отделения в Озинском районе присвоила себе 318 тысяч рублей, принадлежавшие одной из организаций.

- Факт хищения выявили сотрудники безопасности компании во время внутренней проверки, сотрудницу сразу отстранили от работы. Почта передала в правоохранительные органы все материалы и документы, необходимые для возбуждения уголовного дела. Сотрудница признала свою вину и уже возместила часть ущерба. Происшествие не отразилось на наших клиентах.

Нам очень жаль, что в нашей команде оказался такой недобросовестный сотрудник. Мы сотрудничаем с уполномоченными органами, чтобы предотвращать и своевременно выявлять такие случаи, - сообщает Почта России.

Напомним, сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Деньги она успела потратить.

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