Подготовка к реконструкции набережной

Участок набережной до энгельсского моста обещают закончить к августу. Об этом стало известно из телеграм-канала главы города Михаила Исаева.

Начались подготовительные работы перед реконструкцией участка набережной от памятника Юрию Гагарину до моста «Саратов-Энгельс».

В настоящее время на объекте рабочие выполняют демонтаж элементов укрепления склонов и снимают лишний грунт. Поменяют асфальтове покрытие, проведут озеленение территории, организуют система автополива.

— По словам представителя подрядной организации, в частности запланировано восстановление склонов путем наложения геосетки во избежание разрушения. Все строительные работы планируется завершить к концу августа, — пишет Исаев.

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