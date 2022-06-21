Схема отключений

В Саратове тысячи жителей останутся без воды на сутки. Об этом сообщает ООО «КВС».

В предстоящий четверг, 23 июня жителям Кировского, Ленинского и Волжского районов отключат воду на сутки - с 6 утра 23 июня до 5:30 24 июня.

Без водоснабжения останутся:

- поселки Мирный, Северный, 1-й и 3-й Пугачевские, 68-й;

- микрорайоны: 6-я Дачная (в границах улиц Чайковского - Гвардейская - Бережная - Панфилова), Аэропорт, Городские просторы, Стрелка, Студгородок, СХИ, район Соколовой горы и парка Победы.

Отключат воду абонентам улиц:

- 1-я, 2-я и 3-я Выселочные;

- 2-й Красноармейский тупик;

- 2-я Прокатная (дома № 21-31);

- 3-й и 4-й Масленниковы проезды;

- 6-й Соколовогорский проезд;

- Аэропорт;

- Гвардейская (дома № 5-11 «б»);

- Кооперативная (дом № 100);

- Московское шоссе (дом № 2);

- Мясницкая (от 2-го Масленникова проезда до парка Победы);

- проспект 50 лет Октября (№ 89 «в», 91, 93, 107 «а», 107 «д», 108-144);

- проспект Строителей (от улицы Шехурдина до дома № 20 на проспекте Строителей);

- Симбирская (дома № 154 и 157);

- Танкистов (дома № 56-99);

- Техническая (дома № 1 «а», 10, 10 «а», 12, 12 «а», 14, 14 «а», 15, 16);

- Шехурдина.

Подвоз питьевой воды будет осуществляться по заявкам районных администраций.

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