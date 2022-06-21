В Саратове будет жарко

фото: Памятник Петру I

Во вторник в Саратове и Саратовской области обещают жару. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Сегодня, 21 июня, в Саратове температура воздуха колеблется от +18 градусов с утра до +32 градусов в разгар дня. Обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер дует южный со скоростью 5-10 м/c.

В Саратовской области установится переменная облачность, местами будет идти кратковременный дождь, гроза. Дует южный ветер со скоростью 5-10 м/c с порывами до 14 м/c при грозе. Температура воздуха утром +19 градусов, а днем разогреет до +35 градусов.

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