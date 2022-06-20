Президент отметил заслуги семерых саратовских врачей

фото: архив КП

Президент Владимир Путин подписал очередной указ о награждении государственными наградами РФ. Документ опубликован сегодня, 20 июня, на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди награжденных оказались семеро саратовцев.

За высокий профессионализм, заслуги в организации и оказании медицинской помощи в период эпидемии коронавирусной инфекции медалью Луки Крымского награждены:

- фельдшер Саратовской городской станции скорой медицинской помощи Елена Гоголева,

- завотделением Балашовской районной больницы Ольга Еремина,

- старшая медсестра Саратовской ГКБ № 2 Райсюк Лупанова,

- завотделением Саратовской областной детской клинической больницы Людмила Новикова.

За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач РФ» присвоено главному врачу Областного клинического кардиологического диспансера Валерию Агапову (в конце мая его перевели главврачом в Энгельсскую городскую больницу № 2).

«Заслуженными работниками здравоохранения РФ» стали заместитель главного врача Балаковской городской клинической больницы Раиса Поликарпова и старшая медсестра поликлиники Красноармеской районной больницы Татьяна Султанова.

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