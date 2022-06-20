Президент отметил заслуги семерых саратовских врачей

фото: архив КП
Президент Владимир Путин подписал очередной указ о награждении государственными наградами РФ. Документ опубликован сегодня, 20 июня, на официальном интернет-портале правовой информации.
Среди награжденных оказались семеро саратовцев.
За высокий профессионализм, заслуги в организации и оказании медицинской помощи в период эпидемии коронавирусной инфекции медалью Луки Крымского награждены:
- фельдшер Саратовской городской станции скорой медицинской помощи Елена Гоголева,
- завотделением Балашовской районной больницы Ольга Еремина,
- старшая медсестра Саратовской ГКБ № 2 Райсюк Лупанова,
- завотделением Саратовской областной детской клинической больницы Людмила Новикова.
За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач РФ» присвоено главному врачу Областного клинического кардиологического диспансера Валерию Агапову (в конце мая его перевели главврачом в Энгельсскую городскую больницу № 2).
«Заслуженными работниками здравоохранения РФ» стали заместитель главного врача Балаковской городской клинической больницы Раиса Поликарпова и старшая медсестра поликлиники Красноармеской районной больницы Татьяна Султанова.
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