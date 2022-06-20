В Кировском районе из-за возгорания кабеля эвакуировали жилой дом

фото: архив КП Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировском районе из-за пожара эвакуировали жилой дом. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Возгорание

В Кировском районе Саратова, по адресу Панченко, 4а произошло загорание кабеля в подъезде на 6 этаже 10-этажного жилого дома.

Проводилась эвакуация, пострадавших нет. Пожар локализован.

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