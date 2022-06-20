фото: СУ СК РФ по Саратовской области

В Саратове на новом пляже утонул 15-летний подросток. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает СУ СК РФ по Саратовской области.

20 июня 2022 года в дневное время компания подростков находилась на городском пляже реки Волга, расположенном в районе улицы 2-й Садовой города Саратов. Находясь в воде, 15-летний подросток совместно с 14-летней знакомой начали тонуть. Прибывшие спасатели областной службы спасения извлекли подростков из воды. Девочка была госпитализирована в медицинское учреждение. 15-летнему юноше были проведены неотложные реанимационные мероприятия, которые не принесли положительного результата. Медики констатировали его смерть.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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