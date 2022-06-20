фото: Министерство сельского хозяйства области

В Саратовской области приступили к заготовке сена. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает Министерство сельского хозяйства области.

- Заготовка кормов — важный и ответственный этап сезонных полевых работ. От того, как сейчас поработают механизаторы в поле, зависит успешная работа животноводов в зимне-стойловый период, - подчеркивают в региональном минсельхозе.

В хозяйствах сельхозпредприятий и КФХ началась заготовка кормов. К заготовке сена приступили в 11 районах области, в пяти районах – Калининском, Базарно-Карабулакском, Новобурасском, Марксовском и Энгельсском – ведется закладка сенажа.

Согласно оперативным данным, уже заготовлено 3,52 тысяч тонн сена (1,4 процента от потребности) и 12,3 тысяч тонн сенажа (26 процентов).

- При заготовке сена и сенажа аграрии региона соблюдают оптимальные сроки кошения, применяют современные технологии закладки, тем самым сохраняя качество и питательность корма, - подчеркивает зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.

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