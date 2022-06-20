фото: архив КП Фото: Иван МАКЕЕВ

В Саратове на новом пляже тонули два подростка. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает Прокуратура Октябрьского района Саратова.

Сегодня около 17:00 двое подростков 14-15 лет находились на городском пляже на Новой Набережной.

Водолазы областной службы спасения извлекли из Волги парня. В эти минуты спасатели и медики проводят комплекс реанимационных мероприятий, пытаются спасти подростка.

Девочку из воды вытащили очевидцы, ее госпитализировали на скорой помощи.

На место происшествия выехал прокурор района А.А. Михальчук.

В ходе проверки прокуратуры выясняют обстоятельства случившегося.

- По предварительным данным, подростки выполняли трюки в воде на небольшой глубине. Состояние пострадавших уточняется. На месте работают спасатели и медики, - сообщает пресс-служба мэрии.

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