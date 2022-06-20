фото: СУ СК РФ по Саратовской области

В Балаково 1,5-годовалый ребенок выпал из окна больницы. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает СУ СК РФ по Саратовской области.

20 июня 2022 года 1,5-годовалая девочка вместе с матерью находилась на стационарном лечении в инфекционном отделении медицинского учреждения в Балаково. Мать, поставив ребенка на подоконник окна, расположенного в помещении туалета палаты, общалась с родственницей. В этот момент, ребенок выскользнул из рук матери и упал из окна. В настоящее время ребенку оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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