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Общество20 июня 2022 14:05

На пересечении Рахова и Вавилова упало дерево

Ветер повалил дерево в центре Саратова
Наталия Калинина
Фото: ЧП-Саратов

Фото: ЧП-Саратов

Сегодня, 20 июня, ветер повалил дерево в центре Саратова Оно перегородило пешеходную дорожку. Фотографии разошлись по социальным сетям.

Как сообщает ЧП-Саратов дерево упало на пересечении улиц Рахова и Вавилова.

Администрация Фрунзенского района сообщила, что «пострадавших нет. Опасный участок огражден. Силами МКУ «Саратовская городская служба спасения» и МБУ «Спецавтохозяйство» в упавшее дерево уже распиливают».

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