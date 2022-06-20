На пересечении Рахова и Вавилова упало дерево

Фото: ЧП-Саратов

Сегодня, 20 июня, ветер повалил дерево в центре Саратова Оно перегородило пешеходную дорожку. Фотографии разошлись по социальным сетям.

Как сообщает ЧП-Саратов дерево упало на пересечении улиц Рахова и Вавилова.

Администрация Фрунзенского района сообщила, что «пострадавших нет. Опасный участок огражден. Силами МКУ «Саратовская городская служба спасения» и МБУ «Спецавтохозяйство» в упавшее дерево уже распиливают».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.