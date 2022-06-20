Кадр из видео очевидца

В Заводском районе Саратова из окон верхних этажей летит строительный мусор. Внимание общественности на это обратила горожанка Ольга Чугреева, выложив видео в паблике «Саратов онлайн».

На ролике видно, как мужчина на самом верхнем этаже 10-этажки по адресу Карьерная, 3 в микрорайоне Пролетарка сбрасывает из ведра вниз строительный мусор. Пыль и мелкая крошка летит вниз, создавая опасность для проходящих снизу граждан.

— Пыль и мелкий мусор летит к нам в окна и во двор. Все это может упасть на голову их же коллегам. Про другие проблемы от постройки этого дома даже говорить не буду, так как, я понимаю, моим соседям на это наплевать. Просто даже с ребенком погулять невозможно, - возмутилась женщина.

В комментариях горожанке ответил официальный аккаунт Администрации Заводского района.

— Здравствуйте! Сброс строительного мусора осуществляется ООО ФСК «Стройфин». Застройщику указано на недопустимость сброса мусора с высоты и складирования вне бункеров, - ответили чиновники горожанке.

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