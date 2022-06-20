Юбилей свадьбы

Супружеская пара из Базарно-Карабулакского района отметила «бриллиантовую» свадьбу. Сотрудники управления ЗАГСа Саратовской области поздравили юбиляров.

60-летний юбилей супружеской жизни отметила семья Щербаковых. Никифор Михайлович и Майя Федоровна поженились 18 июня. И в этот день, ровно как и 60 лет назад, вошли в зал ЗАГСа под звуки «марша Мендельсона», где расписались в «Почетной книге юбиляров», а затем станцевали супружеский вальс.

У Щербаковых трое детей, четверо внуков и двое правнуков.

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