В Энгельсе на День памяти и скорби ограничили проезд и стоянку транспорта, о чем информирует городская администрация.

Завтра, 21 июня, с 8:00 до 22:00 вводится ограничение движения и стоянки автомобилей на въезде с проспекта Волжский на парковку в парк «Патриот».

В среду, 22 июня, с 08:00 до 22:00 2022 года запрещен въезд с площади Свободы к стеле «Героям фронта и тыла Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

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