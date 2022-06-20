Фото очевидцев

В ДТП в Энгельсе пострадали три человека. Об этом стало известно из социальных сетей.

По предварительным данным ГИБДД, сегодня 20 июня, в 13:30 произошло столкновение двух автомобилей. Рядом с домом 85 на улице Пушкина Hyundai Sonata с 18-летним водителем за рулем столкнулся с ВАЗ-2114, за рулем которого сидела 33-летняя женщина.

В результате ДТП за медицинской помощью обратились оба водителя и 18-летняя пассажирка иномарки.

В паблике «Энгельс Онлайн» очевидцы возмутились, что за несколько дней это уже вторая авария на данном участке, и причинами называли - перекрытие улицы Тельмана и большое количество припаркованных автомобилей.

Горожане просят городскую администрацию и Романа Бусаргина посодействовать в установке лежачих полицейских на этом отрезке улицы. В комментариях к приложенному видео пользователи обратили внимание на высокую скорость иномарки и посчитали водителя Hyundai виновным в ДТП.

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