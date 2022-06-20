Фото: СУ СК - Саратов

Сегодня, 20 июня, в Марксе за гаражами нашли тело неизвестной женщины. СУ СК по Саратовской области сообщает о начале доследственной проверки.

По предварительным данным, тело было обнаружено около 15:00 в гаражном массиве в районе проспекта Строителей. Это неизвестная женщина на вид 50-55 лет. Свидетели вызвали медиков, но те могли лишь констатировать ее смерть. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.