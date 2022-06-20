Фото: Архив КП

Саратовскую древесину не пустили в Казахстан. Об этом сообщает управление Россельхзознадзора.

Согласно данным ведомства, 17 июня на автомобильной дороге Р-208 «Тамбов-Пенза-Саратов-Пристанное-Ершов» был остановлен инспекторами Управления Россельхознадзора автомобиль, следовавший в Республику Казахстан. В кузове лесовоза находилась подкарантинная продукция – доски объемом 14 куб. метров без фитосанитарного сертификата.

Перевозчику выдано предписание о возврате продукции на территорию России и оформления фитосанитарного сертификата.

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