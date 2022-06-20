Двор в Саратове

В Саратове выберут лучшие дом, двор и улицу, о проведении конкурса объявила городская администрация.

Активные собственники совместно с УК, ТСЖ и ЖСК могут поучаствовать в конкурсе и побороться за звания «Лучший дом», «Лучший двор» и «Лучшая улица».

Отбор победителя пройдет в два этапа:

- первый этап – с 27 июня по 1 августа – проведение конкурса на районном уровне;

- второй этап – со 2 августа по 31 августа – состязание на городском уровне.

Заявки на участие принимаются до 29 июля. Для подачи нужно обратиться в районную администрацию.

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