ЭБиПК ОМВД России

В Озинском районе сотрудница почты присвоила 318 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

По предварительной информации, в период с 27 октября 2021 года по 20 мая 2022 года работница почтового отделения в Озинском районе присвоила деньги организации себе. Сообщается о сумме в 318 тысяч рублей, которыми женщина распорядилась по своему усмотрению.

Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками направления ЭБиПК ОМВД России по Озинскому району Саратовской области.

Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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