В Саратовском театре драмы состоятся Большие гастроли Молодежного театра Узбекистана

Фото: Армен Осипян

22 и 23 июня на сцене Саратовского театра драмы им. И.А. Слонова состоятся Большие гастроли Государственного Молодежного театра Узбекистана, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. В рамках зарубежного направления на саратовской сцене покажут спектакли «Alone» (по мотивам новеллы Франца Кафки «Превращение») и «Сны Гамлета» (по мотивам трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет»). Начало спектаклей в 18:30.

«Всероссийский гастрольно-концертный план зарекомендовал себя как важный и востребованный проект в современной культуре. География плана, включающая выступления театров, а также национальных творческих коллективов страны, постоянно расширяется, вовлекая все больше новых участников в гастрольно-концертную деятельность», - отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Фото: Армен Осипян

«Alone» - спекаткль по новелле «Превращение» Ф. Кафки, одного из крупнейших представителей литературы XX века. Постановка про человечность, про взаимоотношения между родными людьми, про фальшь и меркантильность. Франц Кафка затронул в этом произведении проблемы семейных отношений и показал, что из-за материальных трудностей человек может и вовсе потерять гуманность. Режиссер-постановщик и автор инсценировки – Игорь Качаев (Санкт-Петербург).

«Сны Гамлета» - спектакль по мотивам канонической трагедии У. Шекспира «Гамлет, принц датский». Автор Нина Мазур в своей пьесе взяла за объект исследования метания Гамлета между «Быть» или «Не быть», поместив главного героя в тот самый «смертный сон», о котором сам Гамлет говорит в трагедии Шекспира. Режиссер-постановщик – Камилла Абдурахманова. В роли Гамлета - актер театра Анастасис Димиропулос.

По материалам театра подготовил Армен Осипян

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