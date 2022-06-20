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Общество20 июня 2022 11:33

В Вольске отключили свет до вечера

Наталия Калинина

Сегодня, 20 июня, в Вольске отключили свет до вечера, о чем сообщает администрация района.

Отключение проходит на территории микрорайона «Красный Октябрь». Оно продлится с 8.00 до 17.00 и связано с переходом на новую электростанцию (ТП).

- После этих работ снизится количество аварийных отключений, сообщают чиновники.

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