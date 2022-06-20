Похороны в Балаково

В Балашове простились с погибшим во время СВО Александром Петрунькиным, об этом сегодня, 20 июня, сообщил глава района Павел Петраков в своем Телеграм-канале.

- Сегодня мы простились с Александром Петрунькиным. Выражаю искренние, глубокие соболезнования родным и близким нашего земляка, погибшего при участии в спецоперации на Украине. Для балашовцев это известие стало трагедией. Люди, знавшие Александра, отзываются о нем очень положительно, - отметил Петраков.

Александр Петрунькин окончил школу № 17 и пошел служить по контракту. Он участвовал в боевых действиях в Сирии, а в феврале отправился на Украину. Был награжден орденом Мужества.

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