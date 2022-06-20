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Саратовец принес наркотики на заседание суда по своему делу о наркотиках. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Судом установлено, что 15 февраля ранее судимый за хранение наркотиков 42-летний гражданин приобрел массой 1,24 грамм для личного употребления и оставил его в кармане.

Забыв о своей покупке, на следующий день он явился в Октябрьский районный суд, где в отношении него рассматривали дело об аналогичном деянии. Во время процедуры досмотра полицейские обнаружили сверток, после чего взяли забывчивого мужчину под стражу.

Суд назначил наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима

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