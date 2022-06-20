Фото: Архив КП

Саратовец нашел гранату и случайно подорвал себя. Об этом информирует региональный минздрав.

По предварительным данным, вчера, 19 июня, в Кировском районе Саратова 56-летний мужчина пострадал в результате взрыва гранаты. Сообщается, что мужчина разбирал хлам в гараже рядом с домом по улице Гришаева и обнаружил там гранату. Пока мужчина вертел ее в руках, граната взорвалась.

Саратовец доставлен в лечебное учреждение в тяжелом состоянии. Проводятся операции.

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