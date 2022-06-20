Жительница Саратова рассказала о жестоком расстреле лебедей

В Саратовской области, в селе Федоровка расстреляли лебедей. Об этом сообщают коллеги из «Аргументов и фактов».

О ситуации рассказала Юлия из Санкт-Петербурга, которая в момент случившегося гостила у родителей, которые проживают в селе под Саратовом. По ее словам, все произошло ночью с 17 на 18 июня.

- Лебеди прилетели в поисках воды, так как все в округе давно пересохло. Однако ночью жители села проснулись от выстрелов с другого берега реки. Из 12 птиц осталась ровно половина, - поделилась Юлия.

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