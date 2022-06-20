В Саратове наградили участвовавших в СВО на Украине сотрудников Росгвардии, о чем сообщает Министерство внутренней политики и общественных отношений области.

Церемония награждения прошла 17 июня на территории городка Росгвардии в Саратове. На мероприятие были приглашены вице-губернатор Игорь Пивоваров, командующий Приволжским округом войск Национальной гвардии Александр Порядин, руководитель Саратовского областного отделения «Боевое Братство» Сергей Авезниязов, Герой Российской Федерации Александр Янклович, а также члены семей погибших.

Сотрудникам спецподразделения вручили медали «За Ратную доблесть».

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