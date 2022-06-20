В Саратовской области за сутки от коронавируса никто не умер. На сегодня, 20 июня, таковы данные опештаба.

За прошедшие сутки в регионе нет жертв COVID-19. Общее количество жертв инфекции остановилось на 5 987. Последний раз жертвой коронавируса была пенсионерка. Она скончалась 19 июня.

Напомним, всего коронавирусом заразились 254 274 жителей региона.

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