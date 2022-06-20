Фото: Облспас

За неделю жители Саратовской области обратились в службу спасения 262 раза. Об этом сообщил руководитель управления безопасности жизнедеятельности области Юрий Юрин.

Как сообщает глава ведомства, из 262 обращений 164 были консультативными и жители области получили разъяснения по интересующим их вопросам.

Кроме того, спасатели совершили 98 выездов, в том числе 4 из них - для оказания помощи населению, попавшему в чрезвычайные или экстремальные обстоятельства.

- 8 выездов спасатели совершили на ликвидацию последствий ДТП, 4 раз производились аварийно-спасательные работы по спасению людей на суше.

Всего спасено 19 человек, 15 человек получили необходимую медицинскую помощь.

Обнаружены погибшими 6 человек.

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