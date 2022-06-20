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Общество20 июня 2022 9:02

В Энгельсе загорелся жилой дом с сараями

Наталия Калинина

Сегодня, 20 июня, в Энгельсе загорелся жилой дом с сараями. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Пожар произошел по адресу Энгельс, улица Производственная, 8. Загорелся жилой дом и надворные постройки. Пожар удалось ликвидировать в 11.44.

На месте работали четыре экипажа. Площадь пожара устанавливается.

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