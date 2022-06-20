Сегодня, 20 июня, в Энгельсе загорелся жилой дом с сараями. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.
Пожар произошел по адресу Энгельс, улица Производственная, 8. Загорелся жилой дом и надворные постройки. Пожар удалось ликвидировать в 11.44.
На месте работали четыре экипажа. Площадь пожара устанавливается.
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