Сурок Фото: Олег ЗОЛОТО

В Саратовской области разрешат убить почти 900 сурков. Соответствующая информация опубликована на сайте комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона.

В Саратовской области 1 июля откроется сезон охоты на сурков. Он продлится до 31 августа, однако разрешения выдают только на 10 дней. В этом году в регионе можно законно убить 894 сурка.

Разрешение на охоту выдают по адресу: Саратов, Университетская, 45/51, стр. 1.

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