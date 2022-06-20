Фото из социальных сетей
Блогер из Саратова прогулялась в платье из полутора тысяч мочалок. Об этом стало известно из социальных сетей.
В одном из городских сообществ «Саратов Life» пользователь Леля Сережина похвасталась своим дефиле по центру города. Блогер и модельер потратила на свой креативный наряд полторы тысячи мочалок, 3000 стежков, 5 иголок и 3 месяца работы.
В комментариях мнения разделились - часть саратовцев хвалило девушку за яркую и необычную идею, другие же не оценили творческий порыв девушки.
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