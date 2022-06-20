Лаура, Эмма и Эрнст родились у саратовцев на прошлой неделе. Детей с такими необычными именами зарегистрировало управление ЗАГС региона.

Всего в области прибавилось 89 девочек и 90 мальчиков. В Энгельсском отделе ЗАГС зарегистрировали тысячного малыша. Им стала девочка по имени Теона, которая стала первенцем в семье Фомичевых.

Среди необычных имен недели можно также отметить Данияра и Эрнеста.

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