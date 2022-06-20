Пчелы в Лысогорском районе погибли из-за распыленных пестицидов

Гибель пчел

Пчелы в Лысогорском районе Саратовской области погибли из-за распыленных пестицидов. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Согласно закону, хозяйствующий субъект, обрабатывающий посевы пестицидами и агрохимикатами, должен до начала работ оповестить население, чтобы люди могли убрать пчел. Однако регламент был нарушен и при обработке посевов озимых культур произошла массовая гибель пчел.

Напомним, ранее проверку по этому случаю проводила прокуратура.

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