Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 июня 2022 8:22

Пчелы в Лысогорском районе погибли из-за распыленных пестицидов

При обработке озимых были допущены нарушения
Наталия Калинина
Гибель пчел

Гибель пчел

Пчелы в Лысогорском районе Саратовской области погибли из-за распыленных пестицидов. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Согласно закону, хозяйствующий субъект, обрабатывающий посевы пестицидами и агрохимикатами, должен до начала работ оповестить население, чтобы люди могли убрать пчел. Однако регламент был нарушен и при обработке посевов озимых культур произошла массовая гибель пчел.

Напомним, ранее проверку по этому случаю проводила прокуратура.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.